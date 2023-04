Die Credit Suisse ist mit einer Klage gegen das japanische Investmentgruppe Softbank wegen der Greensill-Fonds in London einen Schritt weitergekommen. Die Bank habe in London an einem Gericht die Klage mit der bekannten Forderungssumme von 440 Millionen US-Dollar eingereicht, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend.

19.04.2023 20:21