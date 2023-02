Die CS habe früher im "Distressed Debt"-Geschäft eine führende Stellung eingenommen, so Bloomberg. Die Grossbank ist derzeit daran, ihre Investment Bank zu restrukturieren und massiv zu verkleinern. Geschäfte, aus denen sie aussteigen will, hat sie einer "Non Core Unit" zugeteilt. Bereits einen Käufer gefunden hat sie für das Verbriefungsgeschäft (Securitized Products Group). Zudem wird das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft unter dem Namen CS First Boston (CSFB) ausgelagert.