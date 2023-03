Der Gründer und Hauptanteilseigner des Technologieunternehmens PVA Tepla will sich von seinem gesamten verbliebenen Aktienpaket trennen. Die PA Beteiligungsgesellschaft, die von Peter Abel und seiner Familie kontrolliert wird, biete institutionellen Investoren bis zu 13,6 Prozent aller ausstehenden Aktien von PVA Tepla an, hiess es in einer am Donnerstag nach Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts veröffentlichten Mitteilung.

02.03.2023 18:28