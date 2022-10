Der seit über zwei Wochen anhaltende Raffinerie-Streik in Frankreich hält trotz teilweiser Einigung weiter an. In allen Anlagen des Multi-Energie-Unternehmens Totalenergies werde der Arbeitskampf fortgesetzt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf den CGT-Gewerkschaftsvertreter Eric Sellini am Samstag. Zwei der fünf Raffinerien von TotalEnergies sollen bis jeweils Dienstag und Mittwoch bestreikt werden.

16.10.2022 15:08