Das Anteilseigner des Biotechunternehmens Relief Therapeutics haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Revers Split der Aktien im Verhältnis 400 zu 1 zugestimmt. Der Schritt erfolgt im Hinblick auf eine mögliche Kotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

28.04.2023 20:19