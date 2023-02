Der Aktienkurs des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont ist am Dienstag kurz vor Börsenschluss in die Höhe geklettert. Grund dürften am Markt aufflammende Übernahmespekulationen sein. Das Gerücht geht um, der weltgrösste Luxusgüterkonzern LVMH könnte Richemont kaufen.

21.02.2023 17:34