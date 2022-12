Der CEO äusserte sich ausserdem zu dem am Morgen bekannt gewordenen Abgang von Pharmachef Bill Anderson. Dieser habe nichts mit dem kürzlichen Studienmisserfolg mit dem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab zu tun, so Schwan. "Wenn eine Zulassungsstudie bei einem so wichtigen Medikament negativ ausfällt, ist das natürlich sehr enttäuschend. Aber wir wussten immer, dass die Entwicklungsrisiken gerade in diesem Bereich sehr hoch sind."