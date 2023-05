Roche werde die eigenen Produktionskapazitäten den künftigen Anforderungen anpassen, hiess es weiter. Vacaville war Roche im Rahmen der Übernahme der heutigen Tochter Genentech in die Hände gefallen. Am Standort werden Bio-Pharmazeutika in grossen Mengen produziert, so etwa Krebsmedikamente wie Avastin und Herceptin oder Actemra zur Behandlung von rheumatoider Arthritis.