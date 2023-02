Der Triebwerksbauer Rolls-Royce blickt nach schwierigen Jahren wieder zuversichtlich in die Zukunft. Im laufenden Jahr soll das Betriebsergebnis auf vergleichbarer Basis von zuletzt 652 Millionen auf 800 Millionen bis eine Milliarde Pfund (908 Mio bis 1,14 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der neue Chef Tufan Erginbilgic kündigte eine umfassende Überprüfung aller Abläufe und Kosten an. Ziel sei mehr Effizienz, sagte er.

23.02.2023 13:59