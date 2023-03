Der Aktienkurs von Salesforce legte im ausserbörslichen Handel kräftig zu. Am Donnerstagvormittag lag er zuletzt mit 192 Dollar um 15 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs an der Nasdaq. Sollte der Kurs im regulären Handel auf das Niveau steigen, wäre die Aktie so teuer wie seit August nicht mehr. Der Kurs war im Zuge des Ausverkaufs von US-Technologiewerten Ende 2022 bis auf 126 Dollar gefallen, konnte sich aber in den vergangenen Wochen deutlich erholen. Bis zum Schluss am Mittwoch legte der Börsenwert also wieder um ein Drittel auf 167 Milliarden Dollar zu.