Salzgitter bestätigte zudem die Ziele für das laufende Jahr. "Ungeachtet des starken Jahresauftakts halten wir aufgrund des politisch und wirtschaftlich volatilen Umfelds an unserer Umsatz- und Ergebnisprognose vom 27. März fest." Das im SDax notierte Unternehmen will am 10. Mai die detaillierten Zahlen für das erste Quartal vorlegen./zb/mis