Dank der Partnerschaft mit CryptoCompare sei SIX in der Lage, Daten zu rund 85 Prozent der weltweiten Marktaktivitäten mit Kryptowährungen abzudecken, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Den Kundinnen und Kunden würden Informationen zur Verfügung gestellt, um die Chancen und Risiken an den Kryptowährungsmärkten besser managen zu können.