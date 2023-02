Der Grossteil dieser Finanzierung sei in Form von vorrangigen Krediten geplant, die an die Finanzierung der COPILOT- und COPA-Studie gebunden seien. SGI hat den Angaben zufolge darüber hinaus einen Betrag von 500'000 US-Dollar durch nachrangige, verzinste Wandelanleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren und partiellen Optionsscheindeckung in Spexis investiert. "Spexis geht davon aus, dass in naher Zukunft weitere Investoren für das Unternehmen gewonnen werden."