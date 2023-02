SPS blickt mit Zuversicht in die unmittelbare Zukunft. So rechnet SPS für das Geschäftsjahr 2023 mit einem marginal ansteigenden Mietertrag bei etwas höheren Finanzierungskosten. Der FFO I, die bei Immobilienfirmen massgebliche Rentabilitätsziffer, dürfte 2023 in etwa stabil bleiben und nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Projektentwicklungen in Zürich, Altstetten und Basel im Jahr 2024 "wiederum spürbar steigen", heisst es weiter. Für 2022 nannte SPS einen FFO1 von 4,26 nach 4,01 Franken. Zudem soll der Leerstand im laufenden Jahr auf unter 4,3 Prozent sinken und die Assets under Management auf über 8,5 Milliarden Franken steigen.