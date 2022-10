Die Streiks in vielen französischen Raffinerien und der Spritmangel an Tankstellen dauern an. Die Gewerkschaft CGT wollte am Dienstagabend entscheiden, ob der seit drei Wochen laufende Streik für mehr Lohn fortgeführt oder teils oder komplett beendet wird, wie der Sender BFMTV berichtete. An rund 28 Prozent der Tankstellen war wenigstens einer der Kraftstoffe ausverkauft. Etliche Tankstellen schlossen vorübergehend ganz. Mehrfach verpflichtete die Regierung bereits streikendes Personal zum Dienst, um eine Blockade des Landes angesichts langer Warteschlangen an den Zapfsäulen abzuwenden.

18.10.2022 14:42