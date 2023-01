Die Autoren blicken auch auf das vergangene Jahr zurück und halten fest, dass die Einstiege aktivistischer Aktionäre in den ersten neun Monaten 2022 im Schweizer Markt zugenommen hat. Sie führen das teilweise auf den (Wieder-)Einstieg aktivistischer Fonds wie Petrus Advisers oder Third Point Partners zurück. Petrus Adivsers hat bekanntlich beim Software-Unternehmen Temenos im letzten Jahr für einigen Wirbel gesorgt und unter anderem den Rücktritt des Firmenchefs gefordert, was dann vor rund zwei Wochen tatsächlich geschehen ist.