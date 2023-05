Die Vereinigung SDH vertritt die Interessen von insgesamt 39 Schweizer 5-Sterne-Hotels, darunter das Dolder Grand oder das Baur au Lac in Zürich, das Victoria-Jungfrau Grand Hotel in Interlaken, das Gstaad Palace, das Beau-Rivage Palace in Lausanne oder das Badrutt's Palace Hotel in St. Moritz.