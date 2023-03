Beim Wohnraumbau machten unterschiedliche kantonale Bauvorschriften zu schaffen. "Gravierend sind auch die Einsprachen. Teilweise dauert es Jahre, bis man eine Baubewilligung erhält", so der Chef der grössten privaten Immobilienbesitzerin in der Schweiz im Interview mit der "NZZ am Sonntag". "Zudem sind die Zinsen und die Bauteuerung gestiegen."