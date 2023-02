Im Gesamtjahr 2022 verblieb in der Konzernrechnung der Swiss Re ein Reingewinn von 472 Millionen US-Dollar nach einem Plus von 1,44 Milliarden im Jahr 2021, wie die Gruppe am Freitag mitteilte. Nach neun Monaten lag das Ergebnis noch im Minus, nur dank dem Gewinn von 757 Millionen Dollar im Schlussquartal gelang der Sprung ins Plus.