Wegen der kritischen finanziellen Situation der Gesellschaft und der bisher nicht zur Verfügung stehenden kurzfristigen Liquidität sei die Firma nicht in der Lage, die Anfang Mai per heute Mittwoch zur Publikation des Jahresberichts 2022 gewährte Frist einzuhalten, teilte Talenthouse am Abend mit. Die SIX SER werde den Handel mit den Talenthouse-Aktien daher ab morgen Donnerstag voraussichtlich aussetzen.