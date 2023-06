Unmittelbarer Anlass dafür sei gewesen, dass der in den Mitteilungen vom 14. und 21. Mai 2023 erwähnte Investor die versprochene kurzfristige Liquidität nicht zur Verfügung gestellt habe, die erforderlich gewesen wäre, um weitere Restrukturierungsmassnahmen in Angriff zu nehmen. Mit dieser kurzfristigen Liquidität war die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital geplant, um die Bilanz zu stärken.