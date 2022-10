Die Telekommunikationskonzerne Telefonica und Liberty Global wollen sich Insidern zufolge von ihrer Beteiligung am britischen Funkturm-Betreiber Cornerstone trennen. Den möglichen Milliardenerlös wollten die Unternehmen in den Ausbau ihrer Glasfasernetze stecken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gesellschaft könnte den Angaben zufolge mit etwa zehn Milliarden britischen Pfund (11,5 Mrd Euro) bewertet werden. Cornerstone befindet sich je zur Hälfte im Besitz der zu Telefonica und Liberty gehörenden Gesellschaft Virgin Media O2 und dem zu Vodafone gehörenden Funkturm-Unternehmen Vantage Towers .

25.10.2022 18:30