"Wir hatten einen starken Start in das Jahr", erklärte Verwaltungsratspräsident und Konzernleiter Andreas Andreades am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz. Die Erschütterungen im US-Regionalbankensektor, wo eine Reihe von Geldhäusern pleite gingen, hätten keinen Einfluss auf Temenos gehabt.