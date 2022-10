"Wir investieren dort, wo wir denken, dass noch mehr Wert drinliegt", sagte Petrus-Partner Till Hufnagel am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Am liebsten agiere der Fonds hinter den Kulissen, in einigen Fällen sei der Gang an die Öffentlichkeit aber "unumgänglich".