Wie Uber am Samstag in einer Medienmitteilung schrieb, haben Uber und Uber Eats in einem ersten Pilotversuch vor Kurzem in Lausanne ein duales Modell eingeführt, bei dem Fahrer und Kuriere selbst frei entscheiden können, die Uber und Uber Eats Apps weiterhin als Selbständige zu nutzen, oder bei einem lokalen Partner-Unternehmen angestellt zu werden.