Das unterstreicht die Bank auch damit, dass sie an ihren Plänen bei der Kapitalrückführung an die Aktionäre festhält. 2022 dürfte es zu Aktienrückkäufen in der Höhe von rund 5,5 Milliarden zu kommen, wobei aktuell bereits eigene Aktien für über 5 Milliarden erworben wurden. Für das laufende Geschäftsjahr will die UBS zudem eine um 10 Prozent höhere Dividende ausschütten, wie sie bereits vor gut einem Monat kommuniziert hatte.