Auch Autos sind im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden - Händler haben deshalb Umsatzzuwächse verzeichnet. "Trotz schwieriger wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen" stiegen die Erlöse im Kraftfahrzeuggewerbe 2022 über die drei Bereiche Neuwagen, Gebrauchtwagen und Service um drei Prozent auf 185,2 Milliarden Euro. Das teilte der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) am Mittwoch mit. Bei stagnierenden Stückzahlen war das Plus demnach "in erster Linie auf die deutlich gestiegenen Fahrzeugpreise zurückzuführen".

01.03.2023 13:28