Aus der Kernkraft muss Uniper sich hingegen nicht zurückziehen und will es offenbar auch nicht. Das gilt auch für die Zeit nach dem deutschen Atomausstieg. Die Beteiligungen an drei Nuklearanlagen in Schweden würden nicht veräussert, sagte ein Konzernsprecher der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" laut einer Vorabveröffentlichung vom Freitag. Wer bei Uniper künftig das Sagen hat, ist derweil noch unklar. Der bisherige Chef Klaus-Dieter Maubach kündigte im Januar an, den Weg freizumachen. Er bleibt im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist.