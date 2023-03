Der Internetdienstleister United Internet hat für knapp 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft. Dabei stiess der Telekomkonzern auf grosses Interesse: Mit gut 27,5 Millionen Papieren wurden fast doppelt so viele angeboten als zum Erwerb vorgesehen waren. Mit einem Rückgang von zuletzt 2,7 Prozent notierten die Scheine von United Internet am Donnerstagmittag am Ende des MDax , dem Index der mittelgrossen Börsenwerte.

02.03.2023 12:28