Der französische Versicherer Axa traut sich unter der neuen Rechnungslegung für seine Branche in diesem Jahr einen kräftigen Gewinnsprung zu. Der bereinigte Überschuss dürfte in diesem Jahr mehr als 7,5 Milliarden Euro erreichen, teilte der Konzern am Montag in Paris mit. Im vergangenen Jahr hätte dieses Ergebnis nach den neuen Regelwerken IFRS 9 und IFRS 17 den Angaben zufolge bei 6,1 Milliarden Euro gelegen und damit deutlich unter den 7,3 Milliarden Euro, die Axa im Februar auf Basis des bisherigen Regelwerks IFRS 4 gemeldet hatte.

15.05.2023 08:17