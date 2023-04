Volkswagen investiert bis zu 4,8 Milliarden Euro in seine erste Zellfabrik in Nordamerika - es soll der bislang grösste Batteriestandort des Konzerns werden. Das Werk im kanadischen St. Thomas habe ein geplantes Produktionsvolumen von bis zu 90 Gigawattstunden pro Jahr, wie Volkswagen am Freitag bekanntgab. Das sei genug für rund eine Million Elektrofahrzeuge. "Nordamerika spielt eine Schlüsselrolle in unserer globalen Batteriestrategie", verkündete VW -Konzernvorstand Thomas Schmall. Die Region werde neben Europa das zweite Standbein der internen Batteriesparte PowerCo.

21.04.2023 17:12