Dem Unternehmen sei "in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld" ein stabiler Gewinn gelungen, schrieb Coop in seinem Communiqué. Dass vom höheren Umsatz nicht mehr Gewinn übrig blieb, ist den Angaben zufolge den gestiegenen Kosten geschuldet. Rund 250 Millionen Franken Kostensteigerungen seien selbst getragen und nicht an die Konsumenten weitergegeben worden, betont das Unternehmen. Dies es sei zu Lasten des Gewinns gegangen.