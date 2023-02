(Erster Satz vervollständigt) - Der Pharmakonzern Roche spannt im Kampf gegen HIV und Tuberkulose mit der US-Organisation Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zusammen. Im Zuge der Zusammenarbeit sollen die Laborkapazitäten in den von der HIV- und Tuberkulose-Epidemie stark betroffenen Ländern gestärkt werden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

28.02.2023 07:43