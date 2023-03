Auf die Frage, ob die ZKB an Teilen der CS interessiert ist, falls diese auf den Markt kämen, sagte Baumann: "Wir haben schon früher gesagt, dass wir wachsen wollen, und wir haben gesagt, dass wir offen sind, auch externes Wachstum zu prüfen, unabhängig von der Situation der Credit Suisse." Aber ein Zukauf müsse in Bezug auf das Unternehmen, aber auch in Bezug auf die Interessen des Besitzers, des Kantons Zürich, Sinn ergeben.