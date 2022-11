So floriert Disneys Streaming-Sparte zwar angesichts steigenden Abozahlen bei Disney+, Hulu und ESPN+, machte wegen hoher Kosten für Programminhalte und den Start in neuen Ländern aber einen Quartalsverlust von 1,5 Milliarden Dollar. Trotz des Verlustes in der Sparte stieg der Gewinn des Konzerns in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um ein Prozent auf 162 Millionen Dollar (160,8 Mio Euro)./mis