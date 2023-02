Mit Blick auf die hohe Kapitalquote nach dem Swiss Solvency Test (SST) hätten wohl nicht wenige Anleger auf eine Aufstockung der Aktienrückkäufe gehofft, so ein anderer Analyst. Seit Ende November läuft bereits ein Aktienrückkauf, dies nachdem in der Lebensversicherung Altbestände abgestossen und so Kapital freigesetzt worden ist.