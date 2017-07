7.00% Coupon p.a. mit unserem neusten Anlageprodukt mit Garantin AKB auf Novartis, Richemont, Swatch und Zurich Insurance

Die Aargauische Kantonalbank tritt als Garantiegeberin auf und stellt ihre ausgezeichnete Bonität (Rating der Garantin: AA+ von Standard & Poor‘s) zur Verfügung. Informieren Sie sich noch heute über die aktuellen Zeichnungsprodukte mit AKB Garantie.



Callable Multi Barrier Reverse Convertible Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor Termsheet 7.00% Novartis, Richemont, Swatch, Zurich Insurance 59% CHF 3 Jahre 21.07.2017 37362855



6.20% Aegon, AXA, ING 49% CHF 3 Jahre 21.07.2017 37362856



5.20% Bayer, Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk 49% CHF 3 Jahre 21.07.2017 37362857



5.20% Carrefour, Danone, L'Oréal, Unilever 55% EUR 3 Jahre 21.07.2017 37362858



6.00% AT&T, Nike, Wal-Mart Stores 52% USD 3 Jahre 21.07.2017 37362859



11.40% Deutsche Bank, Société Générale, Intesa Sanpaolo 65% CHF 1.25 Jahre 21.07.2017 37362860



10.00% AMS, Logitech, Temenos 55% CHF 1.25 Jahre 21.07.2017 37362861



10.00% Credit Suisse, Julius Bär, UBS 75% CHF 1.25 Jahre 21.07.2017 37362862



9.00% BMW, Renault, Volkswagen 65% EUR 1.25 Jahre 21.07.2017 37362863



10.20% Cisco Systems, IBM, Intel 69% USD 1.25 Jahre 21.07.2017 37362864







• Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey

• Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau, Schweiz (Rating der Garantin: S&P AA+)

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns sehr, Ihnen tatkräftig bei allen Fragen zu unseren Produkten und deren Handel zur Verfügung zu stehen.

Public Solutions

Telefon: 058 800 11 11

Email: info@leonteq.com

structuredproducts.leonteq.com

