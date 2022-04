9.20% Coupon p.a. mit Chevron, TotalEnergies und Shell - Zeichnungsperiode gestartet!

Auch in Zeiten tiefer Zinsen bieten Anlageprodukte eine attraktive, garantierte Verzinsung und stellen somit eine interessante Alternative zu herkömmlichen Anlagen dar. Diese Callable Multi Barrier Reverse Convertibles richten sich an renditeorientierte Anleger, die der aktuellen Niedrigzinsfalle entkommen möchten.



Callable Multi Barrier Reverse Convertible Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor Termsheet 9.00% Apple, Cisco Systems, Logitech 55% CHF* 2 Jahre 22.04.2022 118075158 8.80% Geberit, Holcim, Schindler, Sika 59% CHF 2 Jahre 22.04.2022 118075159 13.00% Berkshire Hathaway, ING, Munich RE 55% CHF* 1.5 Jahre 22.04.2022 112985777 11.00% Logitech, Swisscom, VAT Group 55% CHF 1.5 Jahre 22.04.2022 112985778 9.20% Chevron, TotalEnergies, Shell 55% CHF* 1.5 Jahre 22.04.2022 112985779 9.00% ABB, Holcim, Sika 55% CHF 1.5 Jahre 22.04.2022 112985780 9.00% Lonza, Stadler Rail, Swiss Re 49% CHF 1.5 Jahre 22.04.2022 112985781 14.00% Richemont, Givaudan, Partners Group, Swatch 55% CHF 1.25 Jahre 22.04.2022 112985782 20.00% Mercedes-Benz, Plug Power, Varta 49% CHF* 1 Jahr 22.04.2022 112985783 18.00% Idorsia, Zur Rose 49% CHF 1 Jahr 22.04.2022 112985784 8.40% Philips, Siemens Healthineers 59% EUR 2 Jahre 22.04.2022 118075160 12.00% Deutsche Post, Henkel, Siemens 55% EUR 1.25 Jahre 22.04.2022 118075161 13.60% Intel, Nvidia 49% USD 1.5 Jahre 22.04.2022 118075162 8.00% Coca-Cola, McDonald's, PepsiCo 65% USD 1.5 Jahre 22.04.2022 118075163 12.60% Apple, Microsoft, Meta Platforms 55% USD 1.25 Jahre 22.04.2022 118075164



Emittentin: Leonteq Securities AG

&