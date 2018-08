Kick-In GOALs mit attraktiven Coupons von bis zu 14.00% p.a.

Auch in Marktsituationen ohne klaren Trend gibt es Möglichkeiten zur Renditeoptimierung - UBS Kick-In GOALs bieten fixe Coupons kombiniert mit bedingtem Kapitalschutz.



UBS Kick-In GOALs Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung

Features Zeichnungsfrist Termsheet 10.00% Barrick Gold

Freeport McMoRan

Kinross Gold 65% 1Y USD

Double Coupon 29.08.2018 14.00% Tesla Inc. 50% 1Y USD 22.08.2018 10.50% BMW

Deutsche Lufthansa

thyssenkrupp 64% 2Y EUR

Early Redemption 22.08.2018 10.00% AMS

Logitech

VAT Group 60% 1Y CHF 22.08.2018 10.00% PayPal

Wirecard 60% 1Y EUR Quanto 22.08.2018 10.00% Booking

Expedia Group

TripAdvisor 59% 1Y USD 22.08.2018 10.00% AMS

Infineon

SAP 60% 2Y CHF Quanto

Early Redemption 22.08.2018 10.00% Air Liquide

Vallourec 60% 18M EUR

Early Redemption 22.08.2018 9.00% Credit Suisse Group

Julius Baer Group

Leonteq 60% 2Y CHF

Early Redemption 22.08.2018 8.50% GAM Holding

Partners Group 64% 1Y CHF 22.08.2018 8.00% JPMorgan Chase

Goldman Sachs

Wells Fargo & Co. 60% 30M USD

Early Redemption 22.08.2018 7.50% Beiersdorf

Henkel

L'Oréal

LVMH 64% 2Y EUR

Early Redemption 22.08.2018 7.50% Colgate-Palmolive

Estée-Lauder

Procter & Gamble 60% 2Y USD

Early Redemption 22.08.2018 7.25% Dufry

Nestlé

Richemont 60% 2Y CHF

Early Redemption 22.08.2018 7.00% SGS

Basilea

Temenos 64% 1Y CHF 22.08.2018 7.00% Logitech

Swiss Life

LANDIS+GYR 60% 2Y CHF

Early Redemption 22.08.2018 7.00% Danone

Carrefour

Nestlé 64% 2Y CHF Quanto

Early Redemption 22.08.2018 7.00% Repsol

BP

Total 60% 2Y EUR

Early Redemption 22.08.2018 6.50% ELECTROLUX AB

Schneider Electric

Siemens 64% 1Y EUR Quanto 22.08.2018 6.50% Amgen

Celgene

Johnson & Johnson 60% 1Y USD 22.08.2018 6.50% Givaudan

LafargeHolcim

Lonza 60% 2Y CHF

Early Redemption 22.08.2018 6.25% LVMH

Richemont

Swatch I 64% 18M CHF Quanto 22.08.2018 6.25% Georg Fischer

Bucher Industries

Sulzer 64% 2Y CHF

Early Redemption 22.08.2018 6.00% Kudelski

Logitech

OC Oerlikon 60% 1Y CHF 22.08.2018 6.00% Adidas

Dufry

Inditex 64% 1Y CHF Quanto 22.08.2018 6.00% Ferrari

Porsche 64% 1Y EUR Quanto 22.08.2018 6.00% Deutsche Telekom

Sunrise Communications

VODAFONE GROUP 60% 2Y CHF Quanto

Early Redemption 22.08.2018 5.75% Adecco

SGS 60% 30M CHF

Early Redemption 22.08.2018 5.75% BASF

Bayer

Sanofi 60% 2Y EUR

Early Redemption 22.08.2018





Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken



Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko)

Kontakt

keyinvest@ubs.com

www.ubs.com/keyinvest

www.ubs.com



Tel: +41 44 239 76 76





Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.