Lululemon Athletica - Ausstatter des Fitness-Booms | Jetzt informieren!

Im milden Klima Floridas kommen im Januar traditionell Investoren, Analysten und Medienvertreter zur ICR-Konferenz zusammen. In diesem Jahr fand der auf den Konsumsektor fokussierte Anlass bereits das 21. Mal statt. Rund 2'500 Gäste folgten der exklusiven Einladung. Sie konnten sich im mondänen Grand Lakes Resort in Orlando ein Bild von 200 Unternehmen machen. Zu den 120 teilnehmenden börsenkotierten Gesellschaften zählte Lululemon Athletica. Zwar gab die kanadische Sportmodekette keine Präsentation ab, doch stand das Management für Einzelgespräche zur Verfügung. CEO Calvin McDonald trat die Meetings mit einer Überraschung im Gepäck an: Pünktlich zum Start der ICR-Konferenz schraubte er am 14. Januar die Prognose für das 4. Quartal des Fiskalsjahres 2018 (per 3. Februar) nach oben. Mit der neuen Zielsetzung für Umsatz und Ergebnis je Aktie liegt der Top-Manager über den durchschnittlichen Erwartungen der Wall Street.

Callable Single Barrier Reverse Convertibles Coupon p.a. Basiswert Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor Termsheet 9.00% Lululemon Athletica 60% CHF 1.25 Jahre 05.02.2019 43469730 12.20% Lululemon Athletica 60% USD 1.25 Jahre 05.02.2019 45114043



• Emittentin: Leonteq Securities AG

Melden Sie sich direkt für unseren Newsletter an und erhalten Sie unsere aktuellen Anlagetrends per Email. Direkt zur Anmeldung.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns sehr, Ihnen tatkräftig bei allen Fragen zu unseren Produkten und deren Handel zur Verfügung zu stehen.

Public Solutions

Telefon: 058 800 11 11

Email: info@leonteq.com

structuredproducts.leonteq.com

Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung dar und ist kein Research. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bei Produkten, welche nicht unter COSI® begeben werden, sind die Anleger dem vollen Kreditrisiko der Emittentin [resp. der Garantiegeberin] ausgesetzt. Die gemachten Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen von Derivategeschäften in jedem Fall unerlässliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung durch einen Finanzberater.

Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne des Art. 5 KAG sowie keinen Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a OR resp. 1156 OR dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei Leonteq Securities AG unter Tel. +41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder über E-Mail termsheet@leonteq.com bezogen werden.

Verkaufsbeschränkungen bestehen für den EWR, Hongkong, Singapur, die USA, US persons und das Vereinigte Königreich (die Emission unterliegt schweizerischem Recht).

Die Performance der den Finanzprodukten zugrunde liegenden Basiswerte in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert der Finanzprodukte untersteht Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments in die Finanzprodukte führen können. Der Erwerb der Finanzprodukte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Leonteq Securities AG und/oder ein verbundenes Unternehmen können in Bezug auf die Finanzprodukte als Market Maker auftreten, Eigenhandel betreiben sowie Hedging-Transaktionen vornehmen. Dies könnte den Marktkurs, die Liquidität oder den Marktwert der Finanzprodukte beeinträchtigen.

Eine Wiedergabe - auch auszugsweise - von Artikeln und Bildern ist nur mit Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet. Jegliche Haftung für unverlangte Zusendungen wird abgelehnt.

© Leonteq Securities AG 2018. Alle Rechte vorbehalten.

&