In Spezialfällen ist es jedoch auch möglich, das einbezahlte Kapital bereits vor der Pensionierung zu nutzen. Dann würde es sich um einen vorzeitigen Bezug handeln, welcher jedoch nur in Ausnahmesituationen vorgenommen werden kann. So zum Beispiel, wenn man selbstbewohntes Wohneigentum finanzieren, bestehende Hypotheken abbezahlen oder in die Selbstständigkeit übergehen möchte. Sollte man also ein Haus kaufen wollen, stünde das angesparte Geld dennoch zur Verfügung.