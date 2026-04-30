Am 15. Mai endet die Amtszeit von Jerome Powell als Federal Reserve-Chef und damit acht prägende, teils turbulente Jahre für die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Der Weg für seinen designierten Nachfolger Kevin Warsh ist inzwischen frei: Nach dem Ende einer Untersuchung gegen Powell und dem Einlenken eines republikanischen Senators gilt Warshs Bestätigung als Formsache. Damit rückt eine andere Frage in den Fokus: Bleibt Powell nach Ablauf seiner Amtszeit als einfaches Mitglied im Board of Governors, dessen Mandat bis 2028 läuft, oder zieht er sich ganz zurück?