Der gestrige Handelstag am Schweizer Aktienmarkt hatte es in sich. Stark steigende Ölpreise hatten die Anleger am Morgen zunächst verschreckt und den Leitindex SMI auf Talfahrt geschickt – in der Spitze sackte der SMI um mehr als 400 Punkte oder 3,13 Prozent auf 12.685 Punkte ab. Die Lage am Ölmarkt entspannte sich später jedoch wieder, nachdem die führenden westlichen Industriestaaten (G7) erwogen, die nationalen Erdölreserven einzusetzen, um den Ölpreisanstieg zu bremsen.