21.co wird grösstes Krypto-Unicorn der Schweiz

Das Zuger Startup verzeichnet auch in schwieriger Marktphase beträchtliche Netto-Neugelder. (Bild: Shutterstock.com/Wit Olszewski)



Das neu aufgenommene Kapital wird es 21.co ermöglichen, das schnelle und gezielte Wachstum durch innovative Produkte, Marktexpansionen und strategische Rekrutierungen weiter voranzutreiben. Die weiteren Investoren der Finanzierungsrunde sind Collab+Currency, Quiet Ventures, ETFS Capital and Valor Equity Partners.

Parallel dazu wurde die neue Muttergesellschaft 21.co gegründet. 21.co mit Sitz in Zug ist ein Zusammenschluss von Firmeneinheiten, wovon 21Shares, der global grösste Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETP), die umfangreichste ist. Ausserdem ist Amun, ein auf den vereinfachten Zugang zur dezentralen Finanzwelt (DeFi) fokussierter Herausgeber von Tokens, unter dem Dach vereint.

Diese Finanzierungsrunde, die "wohlgemerkt", wie 21.co erklärt, in den für Kryptos schwierigen vergangenen Monaten durchgeführt wurde, ist die erste des Unternehmens seit mehr als zwei Jahren. Sie bekräftige den frühen Erfolg und das wachsende Interesse an alternativen Anlageprodukten.

Die anhaltende Nachfrage zeigte sich dadurch, dass 21.co das Jahr 2021 mit einer neunstelligen Umsatzrendite absgeschlossen und während den Marktabschwüngen konstante Zuflüsse registriert hat. Im Verlaufe des Gesamtjahres (September 2021 bis September 2022) verzeichnete das Unternehmen mehr als 650 Mio. Netto-Neuanlagen und per November 2021 einen Höchststand der Assets Under Management in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar. In der gleichen Periode vergrösserte es seinen Personalbestand um drei Viertel auf mittlerweile 135 Mitarbeitende.

21.co wurde 2018 von Ophelia Snyder und Hany Rashwan gegründet, um mit neuartigen und einfachen Anlagenprodukten Brücken in die Welt der Kryptowährungen zu schlagen. Seither hat das Startup eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurückgelegt und ist globale Marktführerin für innovative börsengehandelte Kryptowährungsprodukte (ETP). Ein wichtiger Bestandteil bildet dabei die eigene institutionelle Forschungsabteilung, um Investoren über die sich wandelnde Branche zu informieren, erklärt die Wachstumsfirma, die ausser in Zug Büros in Zürich und New York besitzt.