Aegon AM baut Responsible Investment Team aus

Miranda Beacham, Georgina Laird und Retno Kusumaningtyas verstärken das Responsible Investment Team von Aegon Asset Management.



Miranda Beacham wurde zum Senior Responsible Investment Manager ernannt. In dieser Position leitet sie die in Edinburgh ansässigen Responsible Investment-Spezialisten von Aegon Asset Management (Aegon AM). Sie ist seit 1995 bei Kames Capital, einer Tochterfirma von Aegon AM, tätig und hat das britische Team für verantwortungsbewusste Investitionen mitbegründet. In ihrer neuen Rolle wird Beacham für die Leitung der Stewardship-Aktivitäten in Grossbritannien verantwortlich sein. Darüber hinaus wird sie sich auf die Unterstützung der ESG-Forschung und verantwortungsbewusste Investitionslösungen für die Aktienanlageplattform von Aegon AM konzentrieren.

Retno Kusumaningtyas kommt als Senior Responsible Investment Associate mit Sitz in Den Haag zu Aegon AM. Sie wird an ESG- und Impact-Research für die Fixed Income Investment Plattform des Unternehmens arbeiten und die neue ESG-Partnerschaft mit ABN AMRO begleiten. Kusumaningtyas kommt von der Beratungsfirma Profundo Research and Advice zu Aegon AM, wo sie in der Forschung und Kundenberatung tätig war. Sie hat an der Universität Kyoto promoviert und arbeitete dort als Postdoktorandin am Zentrum für Südostasienstudien.

Sowohl Beacham als auch Kusumaningtyas werden an Brunno Maradei, Global Head of Responsible Investment, berichten.

Die in Edinburgh ansässige Georgina Laird stösst als Analystin für nachhaltige Investitionen dazu und berichtet an Beacham. Sie wird für die Überwachung und Analyse von ESG-Faktoren im Rahmen der Global Sustainable Equity-Strategie des Unternehmens verantwortlich sein. Laird kommt von Uniting Ethical Investors in Australien, wo sie als Ethics and Impact Manager tätig war. Zuvor war sie seit 2017 Teil des ESG-Research-Teams von Kames Capital. Sie hat einen BSc in Mathematik von der Heriot-Watt-Universität in Edinburgh.