Aegon AM erweitert Aktienteam

Jane Hepburne Scott, Investmentmanagerin, Aegon Asset Management



Jane Hepburne Scott wird das 27-köpfige Aktienteam von Aegon AM im Bereich US-Aktien unterstützen. Sie wird von Edinburgh aus tätig sein und berichtet an Stephen Adams, Head of Equities bei Aegon AM. Ihr Schwerpunkt wird auf der Entwicklung von Anlageideen für eine Reihe der globalen Aktienstrategien des Unternehmens liegen, darunter die Fonds Global Sustainable Equity, Global Equity Income und Global Equity Market Neutral, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Hepburne Scott ist eine CFA-qualifizierte Aktienanalystin und verfügt über sieben Jahre Erfahrung im Research von globalen Standardwerten. Sie wechselt zu Aegon AM von Edinburgh Partners, wo sie seit 2018 als Investmentanalystin für die globalen Portfolios des Unternehmens tätig war. Davor war sie als Investmentanalystin bei der Investmentboutique Dundas Global Investors, wo sie seit 2012 für die globalen Aktienportfolios des Unternehmens verantwortlich war.