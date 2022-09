Änderung im Teilhaberkollegium von Pictet

Rémy Best hat beschlossen, sich nach 25 Jahren bei Pictet aus dem Teilhabergremium zurückzuziehen, und wird als nicht geschäftsführendes Mitglied in zwei übergeordnete Gremien der Gruppe wechseln. Sven Holstenson wird das 46. Mitglied des Teilhaberkollegiums in der 217-jährigen Geschichte der Bank sein.