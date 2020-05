Allfunds: Fondsresearch in Zeiten von Corona

Christian Zschiesche, Head of Investment Consulting Zentral- und Nordeuropa bei Allfunds



Für viele unserer Kunden hat das Performance Monitoring ihrer Fonds, welches wir für sie regelmässig erstellen, stark an Bedeutung gewonnen. Unsere Kunden schätzen in dieser Zeit vor allem auch unsere Unterstützung mit Liquiditätsanalysen zu Fonds. Wir analysieren die Zu- und Abflüsse in Fonds, die Investorenkonzentration innerhalb von Anlageprodukten, die Speads bei Fixed-Income-Fonds oder wie schnell ein Fonds sein Portfolio liquidieren könnte.

ESG-Fondsresearch

Weiterhin ein grosses Thema bei unseren Kunden ist ESG. Immer mehr Kunden stellen auf ein nachhaltiges Fonds-Universum um. Wir erhalten vermehrt Anfragen von potenziellen Kunden, die sich für unsere Dienstleistungen in diesem Bereich interessieren. Das Investment Consulting Team in Zürich verfügt bei der Auswahl von Fonds, die ESG Kriterien im Anlageprozess integrieren, über jahrelange Erfahrung. Derzeit sind etwa 100 nachhaltige Fondsempfehlungen (aktiv und passiv) über alle Anlageklassen hinweg bei unseren Kunden im Einsatz.

Digitale Unterstützung bei der Fondsselektion

Des Weiteren bieten wir verschiedene digitale Investment-Tools an, u.a. einen "Digital Fund Selector" mit quantitativen und qualitativen Informationen zu rund 1’500 Fonds. Das Tool erleichtert unseren Kunden das "einfache" Suchen und Finden von Fonds, die ihren individuellen Kriterien entsprechen. Zusätzlich bietet es eine ganzheitliche Lösung, die Compliance- und Risikokontrollkennzahlen integriert. Dies ermöglicht es unseren Kunden effizienter, schneller und produktiver bei der Fondssuche zu sein. Das ausgewählte Fondsuniversum wird durch einen regelbasierten Ansatz auf der Grundlage von Fondsgrösse, Performance, Fondszuflüssen und Trendthemen definiert.

Allfunds Investment Solutions

Allfunds verfügt mittlerweile mit knapp 30 Personen über eines der grössten unabhängigen Fondsresearch & Investment Consulting Teams in Europa. Wir haben keine eigenen Anlageprodukte, sind frei von Interessenkonflikten, und alle unsere Dienstleistungen sind individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Mit unserem Team in Zürich unterstützen wir in der Schweiz vor allem Fondsresearch, Advisory und Portfoliomanagement-Teams von Banken und Versicherungen in den Bereichen Fondsresearch und Fondsselektion für alle liquiden Anlageklassen sowie bei der Integration von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei der Fondsauswahl.