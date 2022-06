AllianzGI mit neuem Verantwortlichen für das Wholesale-Geschäft Schweiz

Mathias Peter, Head of Wholesale Switzerland, Allianz Global Investors (Bild: ZVG)



Mathias Peter wird neuer Head of Wholesale Switzerland von Allianz Global Investors (AllianzGI). In dieser Funktion verantwortet er ab Juni von Zürich aus die Neugeschäftsentwicklung und den Ausbau der Beziehungen zu bestehenden Kunden in der Schweiz, wie AllianzGI am Mittwoch mitteilte. Peter ist seit Anfang 2019 bei AllianzGI und verfügt über mehr als zwölf Jahre an Branchen- und Vertriebserfahrung. Vorhergehende Berufsstationen umfassen Bank CIC, Capital Group und Lombard Odier Investment Managers.

Für das Geschäft mit institutionellen Kunden bleibt Michael Schütze, Head of Institutional Switzerland, verantwortlich.