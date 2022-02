Amundi besetzt die Stelle des CIO

Vincent Mortier, Chief Investment Officer, Amundi



Vincent Mortier tritt als Chief Investment Officer (CIO) die Nachfolge von Pascal Blanqué an, der Vorsitzender des neu gegründeten Amundi Instituts wird. Matteo Germano ist neuer stellvertretender CIO. Zudem werden John O'Toole zum Head of Multi-Asset Investment Solutions und Francesco Sandrini zum Head of Multi-Asset Strategies ernannt, wie Amundi am Mittwoch mitteilte.

Mortier ist seit 2015 stellvertretender Group CIO von Amundi. Er ist Mitglied des Global Management Committee, des Executive Management Committee und mehrerer Aufsichtsräte. In seiner Funktion als stellvertretender CIO hat er insbesondere dazu beigetragen, ESG in den verschiedenen aktiven Anlageplattformen von Amundi im Zentrum des Investmentprozesses zu verankern. Als Supervisor für die Aktivitäten der Gruppe in Asien (ohne Japan) ist er zudem massgeblich an der Entwicklung der Geschäfte von Amundi in dieser Region beteiligt und spielte insbesondere eine Schlüsselrolle bei der Gründung des Joint Ventures mit der Bank of China.

Mortier kam von der Corporate Investment Bank der Société Générale (SG CIB), wo er mehrere Positionen im Bereich Aktienderivate innehatte und zuletzt als Chief Financial Officer des Bereichs Global Banking and Investor Solutions tätig war. Er begann seine Karriere 1996 bei der Société Générale in der Innenrevision. 2004 wechselte er in die Strategieabteilung der Société Générale Group, wo er für die SG CIB und mehrere mittel- und osteuropäische Länder verantwortlich war. 2007 wurde er Stabschef des CEO der SG CIB. Mortier verfügt über einen MBA der ESCP Europe Business School.

Germano ist seit 2017 Head of Multi-Asset bei Amundi sowie Chief Investment Officer für Italien. Er ist Mitglied des Global Management Committee, des Executive Management Committee und mehrerer Aufsichtsräte. Er leitet die Multi-Asset-Plattform von Amundi sowie die Bereiche Asset Allocation, Aktien und Fondsauswahl umfassen. Germano war Head of Global Research & Multi Asset Portfolio Management bei Pioneer Investments und von 2008 bis 2017 auch Head of Global Investment Solutions. 1996 startete er bei der UniCredit Group, wo er verschiedene Positionen im Research innehatte. Später wechselte er innerhalb der Bank ins Asset Management und leitete dort die Teams für Fundamental und Quantitative Research, bevor er die Verantwortung für Multi-Asset-Strategien übernahm. Germano verfügt über einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Genua und einen MSc in Finanzen von der Universität London.

O'Toole ist seit 2010 Global Head of Multi-Asset Fund Solutions bei Amundi. Er kam 2005 als Global Head of Fund Research & Manager Selection zu Amundi (vormals Pioneer Investments). Davor war O‘Toole fünf Jahre lang Senior Portfoliomanager bei dem in Luxemburg ansässigen Family Office IKANO. Davor war er Anleihen-Portfoliomanager und als Strukturierer von Investmentlösungen bei der Coutts Private Bank in London sowie als Anleihen-Portfoliomanager bei Legal & General Investment Management. O‘Toole ist CFA und hat am Trinity College in Dublin studiert. Seinen Master in Wirtschaftswissenschaften hat er an der Boston University School of Management in der USA erworben.

Sandrini leitet seit 2017 das Multi-Asset Balanced, Income und Real Return Expertise Team bei Amundi. Als Head of Multi Asset Security Solutions war er seit 2012 für Balanced-, Income- und Insurance-Lösungen zuständig. Aus München heraus leitete er davor das europäische institutionelle Portfoliomanagementteam. 2001 wechselte Sandrini zur Pioneer Investments Niederlassung in Dublin, wo er von 2002 bis 2008 das Financial Engineering Team leitete. Sandrini kam 1998 zu Amundi (vormals Pioneer Investments). Sandrini hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Bologna und einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Bocconi-Universität Mailand (1998). Darüber hinaus promovierte er 2009 am University College Dublin in Bank- und Finanzwesen.